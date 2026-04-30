День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 16:18

Угрожавшие руководству Роскомнадзора дали показания

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Двое жителей Московского региона, задержанные за проведение акций устрашения против руководства Роскомнадзора, начали сотрудничать со следствием, рассказали РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ. Оба фигуранта уже подтвердили свою причастность к инцидентам.

Они дают признательные показания, — подчеркнули в ведомстве.

Согласно данным следствия, задержанные были завербованы украинскими спецслужбами через Telegram под видом работы в коллекторском агентстве. По заданию куратора 28 апреля они развесили на дверях четырех руководителей РКН молотки со следами бурой жидкости. Среди исполнителей оказался один несовершеннолетний.

В ближайшее время подозреваемые будут доставлены в Главное следственное управление СК РФ по Москве для проведения дальнейших действий. Правоохранительные органы продолжают сбор доказательств и расследование.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности сорвала попытку покушения на высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора. По данным ведомства, при попытке задержания лидера террористической группы в столице произошло боестолкновение, в ходе которого тот был ликвидирован.

Москва
ФСБ
акции
РКН
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

Семья и жизнь

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.