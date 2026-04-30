30 апреля 2026 в 15:48

Гершкович дал прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо»

Гершкович заявил, что матч «Локомотив» — «Динамо» будет сложным для обеих команд

Данил Пруцев (Локомотив), Даниил Фомин (Динамо) в матче 11-го тура РПЛ в Москве, 2025 год Данил Пруцев (Локомотив), Даниил Фомин (Динамо) в матче 11-го тура РПЛ в Москве, 2025 год Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Динамо» будет сложным для обеих команд, заявил член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович. В разговоре с «Чемпионатом» он отметил, что на следующей неделе бело-голубым предстоит самая важная встреча сезона в финале Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром».

Игра будет сложной как для «Динамо», так и для «Локомотива». Это дерби. Не важно, кто на каком месте — эта игра за рамками турнирной таблицы. Будет острая игра, а результат будет на три исхода. С интересом жду матч. «Динамо» будет играть перед самым ответственным матчем в сезоне. Можем только предполагать, будет ли игра с «Локомотивом» репетицией перед игрой в Кубке. Но играть будет с полной отдачей, — сказал Гершкович.

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 1 мая в 19:30 мск. После 27 туров «железнодорожники» занимают третье место с 49 очками. «Динамо» расположилось на восьмой строчке с 38 баллами.

Ранее российский тренер Ринат Билялетдинов заявил NEWS.ru, что «Локомотиву» некуда отступать в матче против «Динамо», поскольку команда борется за третье место, считает российский тренер Ринат Билялетдинов. Он отметил, что предстоящий матч может стать «кирпичиком на будущее» для бело-голубых.

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

