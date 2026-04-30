Гершкович дал прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо»

Матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Динамо» будет сложным для обеих команд, заявил член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович. В разговоре с «Чемпионатом» он отметил, что на следующей неделе бело-голубым предстоит самая важная встреча сезона в финале Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром».

Игра будет сложной как для «Динамо», так и для «Локомотива». Это дерби. Не важно, кто на каком месте — эта игра за рамками турнирной таблицы. Будет острая игра, а результат будет на три исхода. С интересом жду матч. «Динамо» будет играть перед самым ответственным матчем в сезоне. Можем только предполагать, будет ли игра с «Локомотивом» репетицией перед игрой в Кубке. Но играть будет с полной отдачей, — сказал Гершкович.

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 1 мая в 19:30 мск. После 27 туров «железнодорожники» занимают третье место с 49 очками. «Динамо» расположилось на восьмой строчке с 38 баллами.

Ранее российский тренер Ринат Билялетдинов заявил NEWS.ru, что «Локомотиву» некуда отступать в матче против «Динамо», поскольку команда борется за третье место, считает российский тренер Ринат Билялетдинов. Он отметил, что предстоящий матч может стать «кирпичиком на будущее» для бело-голубых.