День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 15:42

«Отступать некуда»: Билялетдинов о матче «Локомотив» — «Динамо»

Тренер Билялетдинов: «Локомотиву» необходимо выигрывать матч против «Динамо»

Ринат Билялетдинов Ринат Билялетдинов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

«Локомотиву» некуда отступать в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо», поскольку команда борется за третье место, считает российский тренер Ринат Билялетдинов. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что предстоящий матч может стать «кирпичиком на будущее» для бело-голубых.

Думаю, что все будут приветствовать, если матч получится таким же, как в первом круге («Локомотив» выиграл 5:3. — NEWS.ru). «Локомотиву» отступать уже некуда — нужно выигрывать три встречи. С «Динамо» необходимо сыграть очень собранно. Для бело-голубых этот матч — престиж. Это, конечно, дерби, но у «Динамо» на следующей неделе битва в Кубке. Велик соблазн избежать травм, провести ротацию. Хороший шанс проявить себя людям, которые по тем или иным причинам потеряли место в стартовом составе, — сказал Билялетдинов.

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 1 мая в 19:30 мск. После 27 туров железнодорожники занимают третье место с 49 очками. «Динамо» расположилось на восьмой строчке с 38 баллами.

Ранее экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что большое количество голов в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между ПСЖ и «Баварией» связано с великолепной игрой нападающих обеих команд. По его мнению, вчера был не день вратарей Матвея Сафонова и Мануэля Нойера.

Спорт
Футбол
Локомотив
Динамо
РПЛ
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка пырнула знакомого ножом из-за спора о составе куртки
Фигуранты дела «Роснано» отвергли обвинения в злоупотреблениях
Новак объяснил перенос потоков нефти Казахстана с «Дружбы»
Лисовец назвал три вещи, которые должны быть в гардеробе модника
Новак объяснил причины изменений работы трубопровода «Дружба»
Кабмин обязал нефтяные компании удерживать цены на бензин в 2026 году
Американист ответил, почему США разморозили $400 млн для Украины
Новак допустил рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
Трамп назвал канцлера Германии полностью неэффективным из-за Украины
Встреча с Зеленским, операция, уход из театров: как живет Федор Добронравов
«Будет тяжело»: Масалитин оценил шансы ЦСКА в матче РПЛ с «Зенитом»
В Госдуме попросили не снижать нештрафуемый порог скорости в России
Новак подсчитал убытки от войны США в Иране
В Херсоне прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Появилась неожиданная версия исчезновения Усольцевых
Два российских ведомства готовятся к соглашению с нефтяным сектором
Минтранс РФ не поддержал идею снижения нештрафуемого порога скорости
Певица Цой рассказала о взломе соцсетей
ФСБ нашла украинский след в акции против сотрудников РКН
Военный полигон в Нидерландах охвачен лесным пожаром
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.