«Отступать некуда»: Билялетдинов о матче «Локомотив» — «Динамо»

«Локомотиву» некуда отступать в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо», поскольку команда борется за третье место, считает российский тренер Ринат Билялетдинов. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что предстоящий матч может стать «кирпичиком на будущее» для бело-голубых.

Думаю, что все будут приветствовать, если матч получится таким же, как в первом круге («Локомотив» выиграл 5:3. — NEWS.ru). «Локомотиву» отступать уже некуда — нужно выигрывать три встречи. С «Динамо» необходимо сыграть очень собранно. Для бело-голубых этот матч — престиж. Это, конечно, дерби, но у «Динамо» на следующей неделе битва в Кубке. Велик соблазн избежать травм, провести ротацию. Хороший шанс проявить себя людям, которые по тем или иным причинам потеряли место в стартовом составе, — сказал Билялетдинов.

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 1 мая в 19:30 мск. После 27 туров железнодорожники занимают третье место с 49 очками. «Динамо» расположилось на восьмой строчке с 38 баллами.

