30 апреля 2026 в 16:07

Бросившая малыша в подъезде жительница Ленобласти предстала перед судом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Жительница Мурино предстала перед судом после того, как оставила коляску с новорожденной дочерью на лестничной площадке ночью, пишет Мойка78 со ссылкой на пресс-службу судов Ленинградской области. Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Дело в отношении матери рассмотрели в особом порядке. Смягчающими обстоятельствами стали наличие на иждивении другого ребенка 2024 года рождения, а также полное признание вины и раскаяние в суде. Уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Альметьевске полиция задержала 55-летнюю женщину, оставившую новорожденного внука в подъезде многоэтажного дома. Следствие установило, что дочь задержанной, не вставшая на учет по беременности, не хотела воспитывать третьего ребенка из-за тяжелого материального положения и поручила матери оставить младенца в больнице.

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

