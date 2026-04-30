Бросившая малыша в подъезде жительница Ленобласти предстала перед судом

Жительница Мурино предстала перед судом после того, как оставила коляску с новорожденной дочерью на лестничной площадке ночью, пишет Мойка78 со ссылкой на пресс-службу судов Ленинградской области. Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Дело в отношении матери рассмотрели в особом порядке. Смягчающими обстоятельствами стали наличие на иждивении другого ребенка 2024 года рождения, а также полное признание вины и раскаяние в суде. Уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Альметьевске полиция задержала 55-летнюю женщину, оставившую новорожденного внука в подъезде многоэтажного дома. Следствие установило, что дочь задержанной, не вставшая на учет по беременности, не хотела воспитывать третьего ребенка из-за тяжелого материального положения и поручила матери оставить младенца в больнице.