25 апреля 2026 в 01:36

Число погибших в смертельном ДТП в Ленобласти увеличилось

В Ленинградской области число погибших в ДТП с участием автобуса и грузовика увеличилось до двух человек, сообщили в пресс-службе Ломоносовской больницы. Пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь, подчеркнули в источнике.

Всего в больницу доставлены 20 человек после аварии. В Ломоносовской больнице остаются три пострадавших после ДТП, подчеркнули в источнике.

В Ленобласти пассажирский автобус столкнулся с фурой в Гатчинском районе, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В результате аварии один человек погиб, еще минимум 10 получили травмы, пять из них находились в тяжелом состоянии.

До этого восемь пассажиров и водитель пострадали в аварии с автобусом в Железногорске Красноярского края. По данным регионального ГУ МВД, инцидент произошел около дома № 26ж на Загородной улице. Правоохранители добавили, что, кроме водителя, никто в салоне не был пристегнут ремнями безопасности.

Кроме того, в Москве возбудили уголовное дело против женщины, которая управляла автомобилем в нетрезвом виде и устроила массовую аварию на Садовом кольце. Два человека погибли, еще двое пострадали. Предварительно, виновницей ДТП стала экс-сотрудница Россотрудничества.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
