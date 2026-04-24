В Ленобласти произошло смертельное ДТП с автобусом и фурой

В Ленобласти пассажирский автобус столкнулся с фурой в Гатчинском районе, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В результате аварии один человек погиб, еще 10 получили травмы, пять из них находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла в Гатчинском районе. Среди пострадавших — один ребенок, пять человек находятся в тяжелом состоянии. Движение полностью перекрыто, — сказано в сообщении.

