24 апреля 2026 в 21:45

В Ленобласти произошло смертельное ДТП с автобусом и фурой

В Ленобласти автобус столкнулся с фурой, один человек погиб и еще 10 пострадали

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Ленобласти пассажирский автобус столкнулся с фурой в Гатчинском районе, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В результате аварии один человек погиб, еще 10 получили травмы, пять из них находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла в Гатчинском районе. Среди пострадавших — один ребенок, пять человек находятся в тяжелом состоянии. Движение полностью перекрыто, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что восемь пассажиров и водитель пострадали в аварии с автобусом в Железногорске Красноярского края. По данным регионального ГУ МВД, инцидент произошел около дома № 26ж на Загородной улице. Правоохранители добавили, что, кроме водителя, никто в салоне не был пристегнут ремнями безопасности.

До этого в Москве возбудили уголовное дело против женщины, которая управляла автомобилем в нетрезвом виде и устроила массовую аварию на Садовом кольце. Два человека погибли, еще двое пострадали. Предварительно, виновницей ДТП стала экс-сотрудница Россотрудничества.

