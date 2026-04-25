Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти

Двадцать человек, пострадавших в аварии с автобусом в Ленинградской области, находятся в больницах, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Указано, что среди них есть ребенок.

Кузнецов рассказал, что всех пострадавших в оперативном порядке доставили в медицинские учреждения сразу после ДТП. Всего в больницы отправлено 20 человек. Пятеро из них в тяжелом состоянии. Все они получили амбулаторную медицинскую помощь. Дополнительные подробности об обстоятельствах аварии пока не приводятся.

Об увеличении количества пострадавших сообщали в пресс-службе Ломоносовской больницы. Представители медицинского учреждения рассказали о росте числа пострадавших на два человека. Им продолжают оказывать медицинскую помощь.

Пассажирский автобус столкнулся с фурой в Гатчинском районе, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В результате аварии один человек погиб, еще минимум 10 получили травмы, пять из них находились в тяжелом состоянии. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.

