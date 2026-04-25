Британия не позволила купить бизнесмену из РФ гольф-клуб

Правительство Великобритании сорвало сделку по покупке гольф-клуба на севере Англии российским бизнесменом Юрием Шамарой, написала газета Financial Times. Причиной назвали возможную угрозу национальной безопасности.

Бизнесмен поинтересовался приобретением гольф-клуба Grange-over-Sands в Озерном крае. Члены клуба голосовали за продажу имеющего задолженность объекта на имя дочери предпринимателя певицы Анастасии Шамары. Однако сделка сорвалась, как только вмешались британские власти.

Издание отметило, что правительство усмотрело угрозу национальной безопасности из-за расположения клуба. Он находится рядом с железной дорогой, которая обслуживает верфь компании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс, где строятся атомные подводные лодки, а также комплекс Sellafield, используемый как хранилище ядерных отходов.

Потенциальный покупатель отказался от сделки, — говорится в заявлении клуба.

Анастасия Шамара также подтвердила изданию, что покупка была отменена. Внимание правительства к сделке привлек депутат палаты общин от партии «Либеральные демократы» Тим Фаррон. Клуб расположен на территории его избирательного округа.

Адвокат Юрия Шамары отверг заявления британских властей, добавив, что его клиент не знал об особом расположении объекта. Предприниматель лишь хотел поддержать клуб, который испытывал финансовые трудности. По информации FT сделка оценивалась в £800 тысяч (81 173 600 рублей).

