Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 01:46

Ученый рассказал о ситуации с радиацией в Белоруссии

В Белоруссии фиксируют улучшение радиационного фона после ЧАЭС

Кадр из сериала «Чернобыль» Кадр из сериала «Чернобыль» Фото: HBO
Подписывайтесь на нас в MAX

Радиационная обстановка в Белоруссии находится в пределах допустимых значений и постепенно улучшается, сообщил РИА Новости директор Института радиобиологии белорусской Национальной академии наук Игорь Чешик. Он объяснил, что процесс связан с естественным распадом радионуклидов, которые остались после аварии на Чернобыльской АЭС.

В 2026 году исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Катастрофа произошла 26 апреля 1986 года на станции в 15 километрах от города Чернобыля в Киевской области. Белоруссия тогда пострадала сильнее других республик. Площадь загрязнения составила около 23% территории страны.

Чешик рассказал, что в республике продолжают постоянно мониторить ситуацию, контролируют состояние воздуха и земель, которые подвергались загрязнениям. На данный момент динамика положительная. И причина в естественном распаде радионуклидов, которые со временем теряют активность.

Специалист подчеркнул, что радиационная обстановка остается в пределах допустимых уровней, однако радионуклиды залегли глубоко в почву. Поэтому гамма-фон остается безопасным для жизни.

Чешик уточнил, что основным возможным путем попадания радионуклидов в организм человека остается пища. Если соблюдать правила безопасности, то эти риски сведены к минимуму. В магазинах продается продукция, которая проходит многоступенчатый радиационный контроль.

Также в Белоруссии десятилетиями ведется информационная работа с населением. Все люди знают про рекомендации, понимают, где собирать грибы и ягоды. К тому же, проводится дозиметрический контроль, а также мониторинг частных и фермерских хозяйств.

Ранее Чешик рассказал, что ученые никогда не видели животных-мутантов. Он отметил, что цикл жизни животных намного меньше, чем у человека. Поэтому с момента катастрофы сменилось множество поколений фауны.

Мир
Белоруссия
Чернобыль
Чернобыльская АЭС
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.