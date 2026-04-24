Ученый раскрыл «тайну» животных-мутантов в Чернобыльской зоне

Животные-мутанты никогда не попадались белорусским ученым в Чернобыльской зоне, рассказал директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик в беседе с РИА Новости. В текущем году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС, которая считается крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофой.

Ученый отметил, что подобных мутаций, например особей с двумя хвостами или двумя головами, не было замечено ни сразу после аварии, ни в последующие годы. Он пояснил, что животные живут меньше человека, поэтому с момента катастрофы на ЧАЭС сменилось множество поколений фауны.

И они живут прекрасно, иммунный статус имеют замечательный, размножаются, — сказал академик.

Чешик привел в пример Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, который образован в зоне отчуждения на территории трех наиболее пострадавших районов Гомельской области Белоруссии. По его словам, отсутствие человека на этой территории в течение 40 лет дало толчок развитию разнообразия растительного и животного мира. Ученый констатировал, что там обитает огромное количество видов и особей, включая зубров, волков, больших болотных черепах и даже лошадей Пржевальского.

Ранее сообщалось, что следы радиоактивного загрязнения после чернобыльской аварии до сих пор обнаруживаются в дикорастущих грибах в Финляндии. Ученые проанализировали 875 образцов 60 видов грибов, собранных в 2025 году, и установили, что радиоактивные вещества, особенно цезий, все еще присутствуют.