Собаки-мутанты появились в районе Чернобыльской АЭС

Собаки-мутанты с синей шерстью появились в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщила газета The Daily Mail. Их нашли наблюдатели фонда Clean Futures Fund.

Как отметило издание, несмотря на странный цвет, собаки выглядят здоровыми. Они являются потомками тех домашних животных, которых оставили местные жители после аварии на Чернобыльской АЭС. Ученые указали, что многие бродячие собаки, которые живут в зоне отчуждения, стали невосприимчивыми к радиации.

Ранее в США заметили оленей-мутантов с наростами на теле, напоминающими огромные бородавки. Случаи заболевания животных фиксировались от северо-восточных до северо-западных штатов тихоокеанского побережья. Выяснилось, что причиной такого внешнего вида является вирусное заболевание — кожная фиброма.

До этого жители Соединенных Штатов заметили кроликов с наростами на голове, напоминающими щупальца. Специалисты департамента парков и дикой природы Колорадо выяснили, что наросты вызваны вирусом, поражающим только кроликов, и болезнь неизлечима, но не опасна для других видов и человека.