Над Калугой закрыли небо

Аэропорт Калуга временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Утром 30 декабря ограничения также вводили в аэропорту Краснодар. Несколько часов воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы.

Ранее в Минобороны России рассказали, что российские средства противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата. В период с 12:00 до 16:00 мск 20 из них были сбиты над территорией Брянской области, два — над Краснодарским краем.

До этого появилась информация, что около 150 российских туристов оказались заблокированы в аэропорту Стамбула из-за срыва рейса авиакомпании «Уральские авиалинии». Пассажирам, ожидавшим вылета в Екатеринбург, заявили, что такого рейса не существует. Вылет борта, изначально запланированный на 29 декабря, переносили три раза.