Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 18:32

Житель многоэтажки пристроил к квартире личный лифт и третирует соседей

Житель Махачкалы пристроил к квартире личный лифт к неудовольствию соседей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Дом на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале стал эпицентром скандала из-за радикальных перепланировок одного из жителей: мужчина пристроил к своей квартире лифт, сообщает Telegram-канал Baza. Собственник лифта живет на четвертом этаже. Пристройка лифта не только испортила внешний вид фасада, но и раздражает соседей шумом.

Не меньшее возмущение жильцов вызывает ситуация на первом этаже. Там владелец офиса переоборудовал общедомовую кладовку в санузел для своих сотрудников. Поскольку туалет часто остается открытым, им пользуются посторонние люди, что привело к распространению неприятного запаха по всему подъезду. По словам местных жителей, дети работников офиса нередко справляют нужду прямо на лестничных площадках, при этом сами владельцы бизнеса пользуются другим входом и не сталкиваются с последствиями своих решений.

Жители с иронией отмечают, что в этом же здании находится офис Ростехинвентаризации — ведомства, которое обязано контролировать законность любых перепланировок. Жильцы дома уже завалили инстанции жалобами, но никакой реакции пока не добились.

Ранее двое мужчин из Мурино в Ленобласти решили поиграть с пиротехникой, устроив салют прямо в кабине лифта во время движения. Все происходящее они снимали на телефон. После запуска фейерверков обоим экстремалам пришлось извиняться и отмывать лифт.

Махачкала
Дагестан
дома
соседи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный пожар полыхает в Одессе
Темпы продвижения российских войск в зоне СВО выросли в 15 раз
Обвинившая Байдена в домогательствах экс-помощница получила паспорт России
Громкое фиаско Зеленского, раскрыты новые детали в деле Долиной: что дальше
Более 100 тыс. жителей Подмосковья остались без света перед Новым годом
Вучич рассказал о мерах, «чтобы 1999 год никогда не повторился»
«Мы вас учим по книжке»: пленный ВСУ о тренировках британских инструкторов
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
В Ульяновской области объявили режим беспилотной опасности
«Деньги шли на оплату алиментов»: пленный ВСУ разоблачил командира роты
Российская школа 1962 года постройки едва не похоронила учеников
Британский актер стал рыцарем
Роман Симоньян оказался на вершине рейтинга лучших книг 2025 года
Звезда регби потерпел фиаско на «Кто хочет стать миллионером?»
Радио Судного дня выдало в эфир «Лебединое озеро»: почему все насторожились?
В Госдуме раскрыли причины украинской атаки на резиденцию Путина
Адвокат сообщил о смягчении меры пресечения для Карапетяна
Лидеры Европы созвонились после атаки Киева на резиденцию Путина
Мигрант с ломом напал на людей в больнице
В Госдуме рассказали, кто и почему может «убрать» Зеленского
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.