Житель многоэтажки пристроил к квартире личный лифт и третирует соседей

Дом на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале стал эпицентром скандала из-за радикальных перепланировок одного из жителей: мужчина пристроил к своей квартире лифт, сообщает Telegram-канал Baza. Собственник лифта живет на четвертом этаже. Пристройка лифта не только испортила внешний вид фасада, но и раздражает соседей шумом.

Не меньшее возмущение жильцов вызывает ситуация на первом этаже. Там владелец офиса переоборудовал общедомовую кладовку в санузел для своих сотрудников. Поскольку туалет часто остается открытым, им пользуются посторонние люди, что привело к распространению неприятного запаха по всему подъезду. По словам местных жителей, дети работников офиса нередко справляют нужду прямо на лестничных площадках, при этом сами владельцы бизнеса пользуются другим входом и не сталкиваются с последствиями своих решений.

Жители с иронией отмечают, что в этом же здании находится офис Ростехинвентаризации — ведомства, которое обязано контролировать законность любых перепланировок. Жильцы дома уже завалили инстанции жалобами, но никакой реакции пока не добились.

Ранее двое мужчин из Мурино в Ленобласти решили поиграть с пиротехникой, устроив салют прямо в кабине лифта во время движения. Все происходящее они снимали на телефон. После запуска фейерверков обоим экстремалам пришлось извиняться и отмывать лифт.