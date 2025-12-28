Под Петербургом двое мужчин взорвали фейерверки в лифте

В Мурино Ленинградской области двое мужчин взорвали фейерверк в лифте, сообщает «Мash на Мойке». Это вызвало панику. Злоумышленники вынуждены были отмывать кабину.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга приняли решение отказаться от традиционного фейерверка в целях обеспечения безопасности. Однако для запуска пиротехники предусмотрены специальные площадки. Согласно информации на сайте ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, горожанам предоставлено 37 адресов, где можно безопасно использовать пиротехнические изделия.

До этого юрист Илья Русяев заявил, что запуск салюта между домами может повлечь за собой штраф в размере 20 тыс. рублей. По его словам, в случае нанесения ущерба имуществу или здоровью размер санкции увеличится вдвое.

Также эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что хранение пиротехники на балконе грозит штрафом в 50 тыс. рублей. По его словам, балкон или лоджия — это зона повышенного риска, и размещение там салютов часто считается нарушением противопожарного режима.