Названа пиротехника, хранение которой дома закончится крупным штрафом

Хранение пиротехники на балконе может привести к штрафу 50 тыс. рублей, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, балкон или лоджия считаются зоной повышенного риска и складирование там салютов часто расценивается как нарушение противопожарного режима.

В быту обычно допускается к хранению сертифицированная пиротехническая продукция с первого по третий классы, а профессиональные салюты рассчитаны скорее на специалистов и могут считаться недопустимыми для домашнего хранения. Балкон или лоджия почти всегда рассматриваются как место повышенного риска. Хранение там коробок с салютами может трактоваться как нарушение противопожарного режима. Если проверяющие увидят явное несоблюдение требований пожарной безопасности при хранении пиротехники, гражданам будет грозить штраф до 15 тыс. рублей. Если из-за такого «склада» вспыхнет огонь и пострадает чье-то имущество либо кто-то получит травмы, размер взыскания может вырасти до 50 тыс. рублей, — пояснил Бондарь.

Ранее эксперт по товарам Илья Прокофьев заявил, что пиротехнику к Новому году следует покупать исключительно в целой упаковке. Он отметил, что коробка с изделием не должна быть влажной или покрытой темным налетом.

Доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков ранее заявил, что в черте города запускать фейерверки можно только в специально отведенных зонах. Он подчеркнул, что такие места должны быть оборудованы пожарными средствами и ограждениями под контролем местных властей.