В МИД РФ объяснили, что означает игнорирование теракта под Херсоном МИД РФ: игнорирование теракта под Херсоном указывает на соучастие в преступлении

Игнорирование трагедии в Херсонской области — это открытое пособничество и соучастие в террористических преступлениях Украины, сообщили в МИД России. В ведомстве также призвали правительства государств осудить теракт.

Игнорирование этой трагедии будет означать только одно — открытое пособничество и соучастие в террористических преступлениях необандеровцев, что получит должную правовую квалификацию с соответствующими последствиями, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что пожар в кафе в Хорлах, где после атаки украинских дронов погибли более 24 человек, тушили более шести часов. Как уточнил губернатор Владимир Сальдо, удар пришелся на момент новогоднего обращения президента России Владимира Путина.

По последним данным, больницы приняли 13 пострадавших, включая двух детей. Сальдо рассказал, что в одном из беспилотников была зажигательная смесь. По его словам, именно такими смесями украинские солдаты летом поджигали поля, а теперь применили их для целенаправленного сожжения людей.