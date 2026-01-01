Атакованное ВСУ кафе в Хорлах горело несколько часов Сальдо: пожар в кафе тушили шесть часов после атаки на херсонские Хорлы

Пожар в кафе в Хорлах Херсонской области, где после атаки украинских БПЛА погибли более 24 человек, тушили более шести часов, заявил губернатор Владимир Сальдо в эфире RT. Он отметил, что удар пришелся на момент новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина.

По словам главы региона, первым над зданием завис разведывательный дрон, он упал рядом, после чего последовала серия ударов. Следственный комитет приступил к опознанию сгоревших тел и выясняет, какими боеприпасами был поражен гражданский объект.

По кафе в Хорлах ударили три беспилотника. Сальдо также сообщил, что более 100 человек находились в заведении в новогоднюю ночь. Он уточнил, что также было много молодежи в возрасте 20–25.

По последним данным, больницы приняли 13 пострадавших, включая двух детей. Сальдо рассказал, что в одном из беспилотников была зажигательная смесь. По его словам, именно такими смесями украинские солдаты летом поджигали поля, а теперь применили их для целенаправленного сожжения людей.