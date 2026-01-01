Пожар вспыхнул на промпредприятии под Калугой после атаки БПЛА

Новый год — 2026
Атака украинского беспилотника привела к возгоранию на промышленном предприятии в Калужской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Шапша. По его словам, речь идет об объекте в городе Людиново. На место ЧП оперативно прибыли пожарные расчеты.

В Людиново в результате атаки беспилотника произошло возгорание на промышленном предприятии. Пострадавших нет, — подчеркнул губернатор.

Также он назвал бесчеловечным и подлым преступлением атаку ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области. По мнению Шапши, это абсолютное зло, которое не должно остаться безнаказанным. Семьям погибших глава региона выразил глубокие соболезнования, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Ранее на территории Липецкой области был объявлен красный уровень опасности в связи с угрозой атаки БПЛА. По данным ГУ МЧС России по региону, в зону угрозы вошли город Елец, а также четыре муниципальных образования: Елецкое, Долгоруковское, Становлянское и Измалковское.

До этого стало известно, что пожар в кафе в Хорлах, где после атаки украинских дронов погибли более 24 человек, тушили более шести часов. Как уточнил губернатор Владимир Сальдо, удар пришелся на момент новогоднего обращения президента России Владимира Путина.

