Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 16:06

Экс-депутат Госдумы отверг обвинения во взяточничестве

Экс-депутат Вороновский на суде не признал вину в получении крупной взятки

Анатолий Вороновский Анатолий Вороновский Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский не признал свою вину по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, передает РИА Новости. Мосгорсуд проводил слушание по жалобам обвиняемого в среду, 28 января.

Свою невиновность я буду доказывать, обвинения неосновательны. Себя виновным не чувствую, — сказал Вороновский на слушании.

Уголовное преследование экс-депутата началось в конце октября прошлого года, после того как он был лишен депутатской неприкосновенности. 2 декабря Государственная дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий Вороновского. Уже на следующий день Басманный районный суд Москвы санкционировал его арест.

Ранее в Краснодарском крае задержали регионального министра транспорта Алексея Переверзева, который фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры к Вороновскому. Отмечалось, что чиновника подозревают в причастности к коррупционным преступлениям.

Экс-парламентария подозревают в получении 25 млн рублей от стройфирмы из Дагомыса. По версии СК, инкриминируемое ему преступление было совершено в 2019–2020 годах, еще до его избрания депутатом.

Россия
суды
депутаты
взятки
