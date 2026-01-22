Стало известно о задержании высокопоставленного чиновника на Кубани ТАСС: в Краснодарском крае задержали регионального министра транспорта

В Краснодарском крае задержали регионального министра транспорта Алексея Переверзева, который фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры к экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, чиновника подозревают в причастности к коррупционным преступлениям.

Чиновник задержан по подозрению в причастности к коррупционным преступлениям, — отметил собеседник агентства.

В начале декабря стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал Вороновского по обвинению в получении особо крупной взятки. Следователь попросил отправить депутата под стражу. Вороновскому вменяют преступление, предусмотренное частью 6 статьи 290 УК РФ.

Экс-парламентария подозревают в получении 25 млн рублей от стройфирмы из Дагомыса. По версии СК, инкриминируемое ему преступление было совершено в 2019–2020 годах, еще до его избрания депутатом. 2 декабря Госдума в ходе пленарного заседания досрочно лишила обвиняемого депутатского мандата.