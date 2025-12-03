Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 14:59

Экс-депутата Госдумы отправили под стражу за крупную взятку

Экс-депутата Вороновского арестовали по подозрению в получении крупной взятки

Анатолий Вороновский Анатолий Вороновский Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Басманный суд Москвы арестовал экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского по обвинению в получении особо крупной взятки, сообщили в пресс-службе суда. Следователь попросил отправить депутата под стражу. Вороновскому вменяют преступление, предусмотренное частью 6 статьи 290 УК РФ.

Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении [бывшего] депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолия Владимировича Вороновского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, — говорится в сообщении.

Экс-парламентария подозревают в получении 25 млн рублей от стройфирмы из Дагомыса. По версии СК, инкриминируемое ему преступление было совершено в 2019–2020 годах, еще до его избрания депутатом. 2 декабря Госдума в ходе пленарного заседания досрочно лишила обвиняемого депутатского мандата.

Ранее в Дагестане арестовали экс-главу управления обеспечения семей с детьми Социального фонда и депутата Народного собрания Изи Алиева. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток организованной группой в особо крупном размере.

В то же время Пролетарский районный суд отправил под домашний арест на два месяца главу комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Андрея Слепцова. Его обвиняют в получении крупной взятки в 300 тыс. рублей. По данным следствия, чиновник использовал свои служебные полномочия, чтобы получить незаконное вознаграждение.

