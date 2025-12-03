Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, как укрепляется экономика Ближнего Востока

Стенд компании ADNOC Стенд компании ADNOC Фото: Nathalie Jamois/Keystone Press Agency/Global Look Press
В странах Ближнего Востока начала формироваться новая экономическая модель, ключевые особенности которой — это инновационные инженерные решения, цифровая инфраструктура и экологические технологии. Яркими примерами такой трансформации стали Иордания, Оман и ОАЭ.

В Омане активно развивают возобновляемую энергетику, а также инвестируют в масштабные солнечные проекты. Среди них выделяется электростанция Ibri 2 мощностью 500 МВт. Помимо этого, в стране развивают водородную энергетику и возводят технологические кластеры. В Маскате уже запущен технопарк Knowledge Oasis Muscat поддерживающий IT-бизнес и стартапы.

Иордания тоже акцентирует внимание на технологические решения в энергетике и управлении ресурсами. Крупнейшая солнечная электростанция страны Baynouna обеспечивает существенную часть «зеленой» энергии в национальной системе. А опреснительная станция в Акабе призвана значительно снизить дефицит пресной воды в стране.

В ОАЭ тем временем компания ADNOC внедряет комплексные ИИ-системы для оптимизации разработки месторождений. В частности, запущена первая в мире автономная система управления нефтяной скважиной RoboWell. Ее развернули на морском месторождении NASR.

Ранее политолог Андрей Манойло заявил, что международная промышленная выставка ИННОПРОМ в Эр-Рияде поспособствует укреплению экономического сотрудничества России и Саудовской Аравии. Мероприятие пройдет с 8 по 10 февраля 2026 года.

