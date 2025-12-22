Экономическая политика стран Европы привела к стагнации и недовольству на континенте, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. В интервью UnHerd он отметил, что недовольства касаются и миграционной политики.

Экономическая политика [Европы] вызвала очень масштабную стагнацию на континенте. Миграционная политика привела к серьезному недовольству на континенте, — сказал он.

Ранее депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге Саксония-Анхальт Ханс-Томас Тилльшнайдер заявил, что нелегальных иммигрантов надо депортировать из Германии, а остальных — интегрировать в немецкое общество. По его словам, АдГ предлагает привлекательную немецкую идентичность, которую уважают иностранцы. Он добавил, что едва ли можно винить иностранцев в нежелании интегрироваться в странную, «радужную» идентичность (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

До этого стало известно, что мигранты смогут получить гражданство Германии лишь после пяти лет пребывания в стране, а не после трех, как в настоящее время. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц. По его словам, приезжим также откажут в воссоединении семей.