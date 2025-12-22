Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 14:12

Вэнс раскрыл основные проблемы Европы

Вэнс: экономическая политика Евросоюза вызвала стагнацию на континенте

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Экономическая политика стран Европы привела к стагнации и недовольству на континенте, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. В интервью UnHerd он отметил, что недовольства касаются и миграционной политики.

Экономическая политика [Европы] вызвала очень масштабную стагнацию на континенте. Миграционная политика привела к серьезному недовольству на континенте, — сказал он.

Ранее депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге Саксония-Анхальт Ханс-Томас Тилльшнайдер заявил, что нелегальных иммигрантов надо депортировать из Германии, а остальных — интегрировать в немецкое общество. По его словам, АдГ предлагает привлекательную немецкую идентичность, которую уважают иностранцы. Он добавил, что едва ли можно винить иностранцев в нежелании интегрироваться в странную, «радужную» идентичность (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

До этого стало известно, что мигранты смогут получить гражданство Германии лишь после пяти лет пребывания в стране, а не после трех, как в настоящее время. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц. По его словам, приезжим также откажут в воссоединении семей.

мигранты
Европа
Джей Ди Вэнс
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уиткоффа заподозрили в нарушении этики из-за заключенных с ОАЭ сделок
«Прыжок в зиму»: идет мороз ниже –10, прогноз погоды в Москве на Новый год
Назначен новый руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи
Глава полиции Челябинска потерял работу
Роднина назвала причину проблем у Петросян на чемпионате России
Чекалин раскрыл, когда завершится процесс по делу о выводе средств за рубеж
Продюсер объяснил, почему Долиной не аплодировали на концерте
«Прижала в угол»: Товстик раскрыла, как узнала о романе мужа с Дибровой
Зеленский пообещал санкции гражданам Китая за поддержку СВО
Правозащитница перечислила плюсы и минусы оргзавоза мигрантов
В Евросоюзе рассказали, что необходимо для урегулирования на Украине
Москвичам рассказали о важных изменениях видеофиксации на дорогах
Евросоюз вторгся в российское правосудие
Дочь Юдашкина привела детей в Большой театр на «Щелкунчика»
«Единая Россия» отправила на СВО квадроциклы и квадрокоптеры
Россияне массово теряют зрение? Последствия гонконгского гриппа, детали
Боец СВО рассказал, как с пробитой головой спас тяжело раненного сослуживца
Эксперт назвала главную трудовую льготу для многодетных родителей
Медведчук объяснил, почему Зеленский заговорил о выборах
Власти поддержали ускоренную блокировку сайтов мошенников
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.