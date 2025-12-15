Новый год-2026
В «Альтернативе для Германии» раскрыли, как справятся с мигрантами

Член АдГ Тилльшнайдер заявил о необходимости интеграции мигрантов в ФРГ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Нелегальных иммигрантов надо депортировать из Германии, а остальных — интегрировать в немецкое общество, заявил NEWS.ru депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге Саксония-Анхальт Ханс-Томас Тилльшнайдер. По его словам, АдГ предлагает привлекательную немецкую идентичность, которую уважают иностранцы.

Существует две стороны в решении миграционной проблемы. Многие в моей партии видят преимущественно одну — депортацию нелегальных иммигрантов. Это правильно и важно. Однако интеграция иммигрантов, которые имеют право здесь остаться, игнорируется. И именно тут АдГ может внести важный вклад, — сказал Тилльшнайдер.

По его словам, едва ли можно винить иностранцев в нежелании интегрироваться в странную, «радужную» идентичность (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), которую продвигают партии немецкого мейнстрима.

Мы заслуживаем уважения, потому что воплощаем позитивную немецкую идентичность и призываем строго наказывать за преступления, совершаемые мигрантами. Вот так мы можем решить проблему иммиграции, — сказал политик.

Ранее стало известно, что мигранты смогут получить гражданство Германии лишь после пяти лет пребывания в стране, а не после трех, как в настоящее время. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц. По его словам, приезжим также откажут в воссоединении семей.

Антон Сидорчук
А. Сидорчук
