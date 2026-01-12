Украинец получил срок за предложение руки и сердца с гранатой

Житель Хмельницкого приговорен к трем годам лишения свободы за незаконное обращение с взрывоопасным вооружением после инцидента с боевой гранатой, сообщает украинская «Судебно-юридическая газета». Мужчина попытался сделать предложение возлюбленной, однако его действия привели к взрыву.

Инцидент произошел в июле 2025 года. По данным следствия, 34-летний мужчина достал гранату из тумбочки, передал ее своей избраннице и выдернул предохранительное кольцо. Женщина не смогла удержать боеприпас, он упал на пол и взорвался.

На судебном заседании обвиняемый заявил, что намеревался сделать необычное предложение руки и сердца. Он полностью признал вину, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием. Несмотря на это, суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Апелляционный суд оставил приговор без изменений, указав, что незаконное хранение и использование боеприпасов представляет угрозу для общественной безопасности.

Ранее глава Невинномысска Ставропольского края Михаил Миненков сообщил, что в городе дети обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны во время прогулки по набережной. Мэр подчеркнул, что школьники не стали трогать подозрительный предмет, а сфотографировали его. Один из них сразу переслал снимок своей матери, которая без промедления обратилась в службу спасения. Уже через несколько минут на место прибыли расчеты МЧС и других экстренных служб. Находка была оперативно изъята и передана для уничтожения специалистам.