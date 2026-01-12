Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 09:32

Украинец получил срок за предложение руки и сердца с гранатой

Читайте нас в Дзен

Житель Хмельницкого приговорен к трем годам лишения свободы за незаконное обращение с взрывоопасным вооружением после инцидента с боевой гранатой, сообщает украинская «Судебно-юридическая газета». Мужчина попытался сделать предложение возлюбленной, однако его действия привели к взрыву.

Инцидент произошел в июле 2025 года. По данным следствия, 34-летний мужчина достал гранату из тумбочки, передал ее своей избраннице и выдернул предохранительное кольцо. Женщина не смогла удержать боеприпас, он упал на пол и взорвался.

На судебном заседании обвиняемый заявил, что намеревался сделать необычное предложение руки и сердца. Он полностью признал вину, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием. Несмотря на это, суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Апелляционный суд оставил приговор без изменений, указав, что незаконное хранение и использование боеприпасов представляет угрозу для общественной безопасности.

Ранее глава Невинномысска Ставропольского края Михаил Миненков сообщил, что в городе дети обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны во время прогулки по набережной. Мэр подчеркнул, что школьники не стали трогать подозрительный предмет, а сфотографировали его. Один из них сразу переслал снимок своей матери, которая без промедления обратилась в службу спасения. Уже через несколько минут на место прибыли расчеты МЧС и других экстренных служб. Находка была оперативно изъята и передана для уничтожения специалистам.

гранаты
Украина
суды
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дизайнер рассказала, какая одежда чаще всего визуально полнит
В Сети появились кадры драки на концерте Меладзе
Mattel выпустила куклу Барби с аутизмом
На популярном кемеровском курорте остановили работу канатной дороги
«Должны уважаться»: в Китае «осадили» США за притязания на Арктику
Рекордные снегопады на Аляске привели к затоплению судов
Политолог ответил, рискнут ли США начать военную операцию в Иране
Россияне назвали источник опоры в сложных ситуациях
Встреча с медузой чуть не оставила женщину без ноги
Лучший рецепт греческого салата: простой и оригинальный вариант
Подозреваемый в шпионаже экс-министр получил политическое убежище в Венгрии
Стало известно, сколько денег Долина может задолжать Лурье из-за жилья
«Могут стать целью»: в Британии раскрыли последствия слов Хили о Путине
В России «упал» СДЭК
Бешеная рысь напала на ребенка в детском лагере под Уфой
Удары по Украине сегодня, 12 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 12 января: что завтра, повышенное давление, боли
Вместо песочного печенья — творожные звездочки с лимонной цедрой. Рассыпчатые, нежные и очень душистые
В Стамбуле из-за наркоскандала начали сносить пятизвездочный отель
На Западе признали, что Европа впала в зависимость от спутников США
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.