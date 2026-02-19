Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 16:57

Житель Тулы бросил гранату в свою девушку и попал за решетку

Жителя Тулы приговорили к 11 годам колонии за бросок гранаты в девушку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Житель Тулы получил 11 лет колонии за то, что во время конфликта бросил гранату в свою девушку, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. Мужчина признан виновным в покушении на убийство и нелегальном обороте взрывных устройств.

29 августа 2025 года в ходе конфликта со своей девушкой он выдернул предохранитель и, находясь на безопасном расстоянии, бросил гранату в сторону потерпевшей. В результате детонации женщине причинен тяжкий вред здоровью. Сам мужчина не пострадал. <…> Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, — говорится в сообщении.

Ранее, источник в правоохранительных органах сообщил, что в Ростовской области при задержании мужчина привел в действие гранату. От полученных травм подозреваемый скончался, а двое сотрудников полиции были доставлены в больницу с ранениями.

Кроме того, в региональном управлении СК по Алтайскому краю сообщили о завершении расследования в отношении 54-летнего жителя Барнаула, обвиняемого в попытке взорвать собственную мать и нападении на стражей порядка. Фигуранту вменяют сразу три уголовные статьи, включая покушение на убийство общеопасным способом и применение насилия к представителям власти.

Тула
гранаты
ссоры
суды
приговоры
