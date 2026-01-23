В Барнауле мужчина попытался взорвать собственную мать Мужчина отправился под суд за избиение матери и угрозы полицейским гранатой

В Барнауле перед судом предстанет 54-летний мужчина, который пытался взорвать собственную мать и угрожал сотрудникам полиции, сообщили в СК по Алтайскому краю. Расследование дела завершено: барнаульца обвиняют сразу по трем статьям, включая покушение на убийство общеопасным способом и нападение на представителей власти.

Драма разыгралась в сентябре 2025 года. Пьяный мужчина во время ссоры избил пожилую мать. Женщина успела связаться с родными, которые вызвали наряд полиции. Увидев патрульных, злоумышленник достал припрятанное самодельное взрывное устройство на базе учебной гранаты, выбежал на улицу и схватил мать за шею. На глазах у полицейских он выдернул чеку и пообещал взорвать всех присутствующих, после чего бросил гранату на землю.

Трагедии удалось избежать: взрывное устройство сработало не так, как планировал злоумышленник, а женщине вовремя помогли врачи. Следствие выяснило, что обвиняемый заранее незаконно приобрел и хранил этот опасный «взрывпакет» у себя в квартире. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело направлено в суд для вынесения приговора.

