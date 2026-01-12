Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 09:07

Бойцов «Хартии» разгромили под Веселым

ВС России ликвидировали бойцов корпуса «Хартия» в Харьковской области

Фото: МО РФ
Российские военные ликвидировали две боевые группы 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины «Хартия», передает ТАСС со ссылкой на свой источник в российских силовых структурах. Враг был уничтожен на Липцевском участке в Харьковской области. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Сорвана попытка выдвижения двух боевых групп 13-й бригады НГУ на пикапах из района Веселого, обе уничтожены, — сказал источник.

Он добавил, что российские военнослужащие нанесли по противнику комбинированный огневой удар. В настоящее время ситуация на Липцевском направлении остается стабильной, без серьезных изменений.

Тем временем посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник рассказал, что военнослужащие ВСУ расстреляли 130 мирных жителей в городе Селидово ДНР. По его словам, количество жертв связано с интенсивностью боев и жестокостью действий украинских сил.

Ранее подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение ряду украинских формирований, включая бригаду спецназначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В результате боев военнослужащие улучшили тактическое положение на некоторых участках фронта.

ВС РФ
Харьковская область
ВСУ
Минобороны РФ
