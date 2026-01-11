Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение ряду украинских формирований, включая бригаду спецназначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщила пресс-служба Министерства обороны России. В результате боев военнослужащие улучшили тактическое положение на некоторых участках фронта.

Согласно сводке ведомства, поражение нанесено живой силе и технике более чем 10 различных бригад и полков ВСУ, а также четырех бригад Национальной гвардии Украины. Удары были нанесены в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Среди них: Торецкое, Доброполье, Артемовка, Водянское, Гришино, Белицкое, а также Новопавловка, Гавриловка и Новоподгородное.

Нанесено поражение живой силе и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, пехотной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, четырех бригад Нацгвардии и бригады спецназначения «Азов», — уточняется в сообщении.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок сообщал, что в зоне СВО ликвидировали высокопоставленного офицера ВСУ Романа Журавеля. По его словам, военный был подполковником ВСУ и офицером управления 12-й бригады «Азов». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.