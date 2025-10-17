Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 21:18

В центре Москвы восстановили транспортное движение

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Движение автомобильного транспорта в центре Москвы восстановлено после временных ограничений, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Дороги вновь открыты для проезда на Пушкинской площади, Тверской улице и Кремлевской набережной.

Движение открыто: на Пушкинской площади, на Тверской улице, на Кремлевской набережной, — говорится в сообщении.

Ранее в западной части Москвы анонсировали создание новой платной магистрали протяженностью до 21 километра, которая соединит Новорижское шоссе с Северным обходом Одинцово. Стоимость проекта составит 77,5 млрд рублей, а расчетная скорость движения по трассе достигнет 120 км/ч.

Вместе с тем вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о планах построить и отремонтировать не менее 28 тысяч километров дорог в России до конца 2025 года. Этот показатель на 4000 километров превысит результаты 2024 года. Текущее выполнение плана уже опережает график на 29%.

Кроме того, со следующего года на российских дорогах появятся новые дорожные знаки: среди них — табличка «Глухие» у пешеходных переходов в местах, где часто бывают слабослышащие люди. Также введут усовершенствованный знак «Время действия» с указанием месяцев и знак «Стоп-линия» для мест, где невозможна стандартная горизонтальная разметка.

