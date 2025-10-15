Россия рекордными темпами строит новые автомобильные трассы

Не менее 28 тыс. километров дорог будет построено и отремонтировано в России до конца 2025 года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным. Этот показатель на 4 тыс. километров превышает результаты прошлого года и демонстрирует опережение графика на 29%, говорится на сайте Кремля.

В этом году мы идем с опережением плана на 29% по сравнению с прошлым годом. В результате мы уже уверенно можем сказать, что до конца года мы отремонтируем и построим минимум 28 тыс. километров дорог, что примерно на 4 тыс. километров будет больше, чем в 2024 году, — сказал вице-премьер.

Ранее Хуснуллин сообщил о выделении свыше 2,9 трлн рублей на развитие федеральных автодорог в 2026-2028 годах. Финансирование проекта «Развитие федеральной сети» будет поэтапно наращиваться: 773 млрд рублей в 2026 году, около 924,5 млрд рублей в 2027-м и 1,238 трлн рублей в 2028 году.

Кроме того, стало известно о планах по созданию новой платной магистрали на западе Московского региона. Автодорога свяжет Новорижское шоссе с Северным обходом Одинцово, ее протяженность составит 18,6 км.