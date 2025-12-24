«В новый Покровск»: Алехин раскрыл, на что сделал ставку Сырский Алехин: Сырский поставил все на Купянск

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский после освобождения Красноармейска (украинское название — Покровск) Россией сделал главную ставку на Купянск, сообщил военный журналист Геннадий Алехин, его речь в своем Telegram-канале опубликовал военкор Александр Сладков. По словам Алехина, именно в эту точку были стянуты основные силы ВСУ. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Усилились боестолкновения в окрестностях Купянска. Судя по всему, главком ВСУ генерал Сырский фактически сделал ставку на Купянск, превращая его в новый Покровск, — подчеркнул Алехин.

По словам журналиста, не все резервы Киева брошены в бой. Он сообщил, что ВСУ теряют на направлении большое количество состава и техники, а также вынуждены отправлять на штурм операторов беспилотников.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов заявил, что численность скрытых резервов ВСУ на территории Украины может достигать 80 тыс. военнослужащих. По его словам, Киев располагает 10 корпусами, каждый из которых включает в себя от 6 до 8 тыс. человек.