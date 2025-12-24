Новый год-2026
24 декабря 2025 в 09:15

«На черный день»: генерал оценил скрытые резервы ВСУ

Генерал Попов: резервы ВСУ на территории страны могут достигать 80 тыс. солдат

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Численность скрытых резервов ВСУ на территории Украины может достигать 80 тыс. военнослужащих, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, Киев располагает 10 корпусами, каждый из которых включает в себя от 6 до 8 тыс. человек.

У ВСУ есть три-четыре корпуса хорошо отмобилизованных, психологически подготовленных из западных регионов страны. Это и Закарпатье, и Прикарпатье, и Луцкая, Львовская, Ивано-Франковская области. Надо учесть, что практически на всей территории левобережной части Днепра севернее и восточнее Киева работает тероборона. Она тоже имеет на этих территориях более двух корпусов. Да, они слабо, может быть, подготовлены, могут быть слабо мотивированны, не так хорошо у них с вооружением. На самом деле это все равно является резервом. Армейский корпус по количеству — это от 6 до 8 тыс. человек, — поделился Попов.

Он подчеркнул, что главком ВСУ Александр Сырский располагает на передовой примерно четырьмя полными корпусами, которые хорошо оснащены. По словам генерала, в составе этих подразделений присутствуют механизированные и пехотные части, моторизованная пехота, а также артиллерия, дислоцированная на расстоянии 100–150 км от линии соприкосновения.

Это именно оперативно-тактическая зона обороны, второй эшелон обороны на сегодняшний день у Сырского. Он их до сих пор полностью не вводит в действие. Начиная где-то с конца лета мы наблюдаем за этими подразделениями. Они то три-четыре корпуса, то четыре-пять корпусов, которые маневрируют постоянно вдоль линии государственной границы, но близко не подходят, не рассредоточиваются и не наносят удары. Клином каким-то или выступом отдельным, как для контрнаступления, не проявляют себя. Он держит это в такой, как для него кажется, тайне, — добавил Попов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российская армия препятствует передвижению резервов ВСУ. По его словам, ВС РФ усилили удары по железным дорогам, нарушая логистику Украины.

ВСУ
Украина
СВО
Александр Сырский
