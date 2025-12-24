«На черный день»: генерал оценил скрытые резервы ВСУ

Численность скрытых резервов ВСУ на территории Украины может достигать 80 тыс. военнослужащих, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, Киев располагает 10 корпусами, каждый из которых включает в себя от 6 до 8 тыс. человек.

У ВСУ есть три-четыре корпуса хорошо отмобилизованных, психологически подготовленных из западных регионов страны. Это и Закарпатье, и Прикарпатье, и Луцкая, Львовская, Ивано-Франковская области. Надо учесть, что практически на всей территории левобережной части Днепра севернее и восточнее Киева работает тероборона. Она тоже имеет на этих территориях более двух корпусов. Да, они слабо, может быть, подготовлены, могут быть слабо мотивированны, не так хорошо у них с вооружением. На самом деле это все равно является резервом. Армейский корпус по количеству — это от 6 до 8 тыс. человек, — поделился Попов.

Он подчеркнул, что главком ВСУ Александр Сырский располагает на передовой примерно четырьмя полными корпусами, которые хорошо оснащены. По словам генерала, в составе этих подразделений присутствуют механизированные и пехотные части, моторизованная пехота, а также артиллерия, дислоцированная на расстоянии 100–150 км от линии соприкосновения.

Это именно оперативно-тактическая зона обороны, второй эшелон обороны на сегодняшний день у Сырского. Он их до сих пор полностью не вводит в действие. Начиная где-то с конца лета мы наблюдаем за этими подразделениями. Они то три-четыре корпуса, то четыре-пять корпусов, которые маневрируют постоянно вдоль линии государственной границы, но близко не подходят, не рассредоточиваются и не наносят удары. Клином каким-то или выступом отдельным, как для контрнаступления, не проявляют себя. Он держит это в такой, как для него кажется, тайне, — добавил Попов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российская армия препятствует передвижению резервов ВСУ. По его словам, ВС РФ усилили удары по железным дорогам, нарушая логистику Украины.