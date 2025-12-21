Названы причины трудностей ВСУ с перемещением резервов

Российская армия пресекает перемещение резервов ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что ВС РФ активизировали удары по железным дорогам, что тормозит украинскую логистику.

Перемещение резервов [ВСУ] сейчас контролируется нашими дроноводами, авиацией и артиллерией, несмотря на плохие погодные условия. Не всегда сразу, но всякое перемещение видно: большие транспортные колонны и прочее. Мы сейчас интенсивно бьем по железнодорожным коммуникациям, что очень важно, потому что это одно из самых главных направлений для врага. Работала железная дорога — это были главные транспортные локации. Сейчас они выводятся из строя: в Фастове и других местах. Пока они помощи ждут, наши уже зашли и пошли дальше, ― объяснил Дандыкин.

Военный эксперт подчеркнул, что у ВСУ практически не осталось ресурсов в виде личного состава. Кроме того, они несут большие потери на всех направлениях, где наступает российская армия, добавил он.

Чем больше потери ВСУ несут, тем меньше у них возможностей [перебрасывать резервы]. Чем больше наши продвигаются вперед и наносят удары вглубь территории врага, тем таких возможностей у них становится меньше. Напомню, что есть граница специальной военной операции. И создается зона безопасности, это зона контртеррористической операции. ВСУ сейчас постараются откуда-то перебросить резервы [в Сумскую область]. Они опасаются за Киев и за другие направления. Для них очень важно сейчас Запорожское направление, где мы наступаем, и, соответственно, Донбасс, где сейчас уничтожается гарнизон врага, точнее, уже остатки гарнизона в Димитрове, ― подытожил Дандыкин.

Ранее военэксперт Юрий Кнутов заявил, что командование Вооруженных сил Украины отправило командиров 225-го отдельного штурмового полка в состав штурмовых подразделений из-за критической нехватки боевой силы на фронте. По его словам, украинские власти ищут бойцов для пополнения потерь везде, где это возможно.