17 марта 2026 в 08:41

Пушилин рассказал о приближении финала спецоперации

Денис Пушилин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС заявил, что жители республики отчетливо ощущают скорое завершение СВО в пользу России. По его словам, положительные изменения на фронте происходят ежедневно благодаря стойкости населения Донбасса и мужеству бойцов.

Победа не за горами, мы это чувствуем, — резюмировал Пушилин.

Политик также отметил, что с начала 2014 года из-за обстрелов со стороны Украины в республике погибли 252 ребенка, еще 1045 несовершеннолетних получили ранения. Он назвал эти цифры чудовищными и недопустимыми, подчеркнув, что подобные преступления не должны быть забыты.

Он также подчеркнул, что Киев наносит удары дальнобойными системами по гражданским объектам и жилым кварталам в ДНР, стремясь компенсировать провалы на передовой.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще в одном российском городе бесследно исчезли двое детей
Мэр нашел виновного в гибели россиянки от падения льда
Один человек погиб в Абу-Даби из-за новой атаки Ирана
Рабочий месторождения погиб прямо на глазах у напарника
Военный эксперт раскрыл, что происходит на Запорожском направлении
Пушилин рассказал о приближении финала спецоперации
В Москве задержали экс-зампреда правительства Бурятии
В Кабуле около 400 человек погибли при авиаударе по рехабу
BMW разорвало на части во время серьезного ДТП в Оренбурге
В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой
Более 85% жителей Казахстана поддержали новую Конституцию
Появились новые подробности о гибели россиянки на автобусной остановке
Момент гибели женщины на остановке от глыбы льда попал на видео
Мужчина пострадал при атаке ВСУ на село под Брянском
Врач раскрыл, от каких видов рака спасет отказ от курения
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 марта: инфографика
Россиянам дали совет, как получить от вклада наибольший доход
Освобождение поселка, преступный удар ВСУ: новости СВО на утро 17 марта
Миграционную политику в России могут ужесточить
В МИД РФ раскрыли трагические последствия атак ВСУ на российские поезда
Дальше
Самое популярное
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

