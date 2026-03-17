Пушилин рассказал о приближении финала спецоперации

Глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС заявил, что жители республики отчетливо ощущают скорое завершение СВО в пользу России. По его словам, положительные изменения на фронте происходят ежедневно благодаря стойкости населения Донбасса и мужеству бойцов.

Победа не за горами, мы это чувствуем, — резюмировал Пушилин.

Политик также отметил, что с начала 2014 года из-за обстрелов со стороны Украины в республике погибли 252 ребенка, еще 1045 несовершеннолетних получили ранения. Он назвал эти цифры чудовищными и недопустимыми, подчеркнув, что подобные преступления не должны быть забыты.

Он также подчеркнул, что Киев наносит удары дальнобойными системами по гражданским объектам и жилым кварталам в ДНР, стремясь компенсировать провалы на передовой.