Хуснуллин прокомментировал ситуацию с ипотекой в России Хуснуллин назвал тревожной ситуацию с ипотекой в России

Ситуация с ипотекой в РФ является тревожной, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин телеканалу «Россия 24». Он уточнил, что правительство усилило меры по ее господдержке — их уровень стал беспрецедентным.

Поэтому правительство, чтобы не потерять темпы строительства, усилило меры по поддержке ипотеки с господдержкой <...>, этими элементами поддерживаем ту или иную отрасль, либо те или иные регионы, — сказал он.

Ранее сообщалось, что в России до конца 2025 года могут принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке. Госдума планирует поднять ставку до 10–12% для семей с одним ребенком, сохранить ее на уровне 6% для семей с двумя детьми и снизить до 4% для семей с тремя детьми.

Тем временем в октябре россияне взяли рекордный объем ипотечных кредитов — 484 млрд рублей. Это стало самым высоким показателем 2025 года и крупнейшим ростом среди всех видов потребительского кредитования.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести мораторий на ипотечные платежи для россиян, находящихся в декретном отпуске. Соответствующее обращение он направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, указав, что эта мера снизит финансовую нагрузку на молодых родителей и усилит социальную поддержку семей с детьми.