08 января 2026 в 16:36

Пашинян уточнил позицию Армении по ОДКБ

Пашинян заявил, что позиция Армении по ОДКБ остается в силе

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am
Позиция Армении относительно участия республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остается неизменной, заявил премьер-министр Никол Пашинян на брифинге по итогам заседания правительства. По словам политика, которые приводит Sputnik Армения, ему «нечего добавить».

По поводу ОДКБ мне нечего добавить. Все, что я говорил ранее, остается в силе, — ответил Пашинян.

На прошлой неделе, 1 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва нацелена на дальнейшую консолидацию государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, преемственность в развитии основных направлений взаимодействия сохранится.

Ранее Пашинян рассказал, что Ереван и Баку обмениваются и изучают списки товаров для потенциальной торговли. По его словам, через некоторое время станет ясно, что рынок открыт для всех.

До этого Пашинян заявил, что снятие транзитных ограничений со стороны Азербайджана позволило Армении получить железнодорожную связь со странами Евразийского экономического союза. Именно поэтому политик выражал благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Армения
Ереван
Никол Пашинян
ОДКБ
