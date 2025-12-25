Пашинян объяснил свою благодарность Алиеву

Снятие транзитных ограничений со стороны Азербайджана позволило Армении получить железнодорожную связь с государствами Евразийского экономического союза, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, его слова приводит ТАСС. Именно поэтому, как отметил политик, он выражал благодарность азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву на разных площадках, в том числе на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Было бы странно, если бы мы не выразили своего отношения к этому. И я делаю это и полагаю, что поступаю правильно. Почему на разных площадках? Чтобы это фиксировалось в разных местах, поскольку это важно и для ЕАЭС. Поскольку мы получили железнодорожную связь с ЕАЭС. У нас в прошлом никогда не было железнодорожной связи с ЕАЭС, — заявил Пашинян.

Ранее Алиев заявил, что именно Азербайджан является инициатором мирной повестки. Он встретился с министром обороны Великобритании Верноном Коакером. Тот поздравил Алиева с нормализацией отношений с Арменией. В ответ глава государства поблагодарил Коакера.