Алиев заявил, что именно Баку является инициатором мирной повестки

На сегодняшний день именно Азербайджан является инициатором мирной повестки, заявил президент республики Ильхам Алиев, чьи слова приводит Trend. В четверг, 4 декабря, он принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии лорда Вернона Коакера.

Собеседник поздравил Алиева с нормализацией отношений между Баку и Ереваном. В ответ президент поблагодарил Коакера. По словам Алиева, это имеет историческое значение. Он подчеркнул, что Азербайджан продолжит прилагать усилия для продвижения мирной повестки.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что отношения между Баку и Ереваном переживают самый мирный и стабильный период за все время. По его словам, Азербайджан как инициатор мирной повестки ожидает от Армении политической воли и ответственности.

До этого вице-премьеры республик Мгер Григорян и Шахин Мустафаев обсудили вопросы делимитации границ между странами. Встреча состоялась в азербайджанском городе Габала. Политики обсудили договоренность, достигнутую по итогам встречи 16 января 2025 года.