04 декабря 2025 в 15:52

Байрамов: Азербайджан и Армения переживают самый стабильный период

Байрамов: Баку ожидает от Еревана ответственного отношения к мирной повестке

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и премьер-министр Армении Никол Пашинян Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: Владимир Смирнов/ РИА Новости
Отношения между Азербайджаном и Арменией переживают самый мирный и стабильный период за все время, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на заседании глав МИД стран ОБСЕ в Вене. По его словам, которые приводит Report.az, Баку как инициатор мирной повестки ожидает от Еревана политической воли и ответственности.

Байрамов отметил, что стороны предпринимают конкретные шаги, чтобы придать новый импульс мирному процессу. По его словам, работа ведется на разных уровнях — правительственном, парламентском и общественном. В частности, Азербайджан в качестве жеста доброй воли в одностороннем порядке снял ограничения на транзит товаров в Армению.

Эти достижения наглядно демонстрируют, что прямые двусторонние переговоры являются лучшим путем для продвижения вперед. За это постоянно выступал Азербайджан на протяжении многих лет. Наша страна как инициатор мирной повестки остается приверженной этому пути и ожидает взаимной политической воли и ответственности со стороны Армении, — подчеркнул министр.

По словам Байрамова, с декабря 2024 года стороны достигли значительного прогресса в мирном урегулировании. Его завершение ознаменовал исторический саммит в Вашингтоне, состоявшийся 8 августа. В результате встречи лидеры двух стран при участии президента США Дональда Трампа подписали совместную декларацию. Ереван и Баку подтвердили, что конфликт остался в прошлом, а стороны переходят к выстраиванию дипломатических связей.

Глава МИД Азербайджана выразил благодарность председательствующей в ОБСЕ Финляндии и всем странам-участницам за оперативное решение о закрытии Минского процесса. По его словам, благодаря этому на Южном Кавказе наступил долгожданный мир.

Ранее вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев обсудили вопросы делимитации границ между двумя республиками. Встреча состоялась в азербайджанском городе Габала. Политики отметили договоренность, достигнутую по итогам встречи 16 января 2025 года.

