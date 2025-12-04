Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 17:31

В Азербайджане назвали ключ к прочному миру с Арменией

МИД Азербайджана: отказ Армении от территориальных претензий обеспечит мир

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Исключение территориальных претензий к Баку, закрепленных в Конституции Армении, позволит заключить прочный мир, такое мнение высказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 32-м заседании Совета министров ОБСЕ. По словам дипломата, которые приводит информационное агентство Report, такой шаг также обеспечит ратифицирование двустороннего соглашения.

Исключение территориальных претензий, которые до сих пор сохраняются в Конституции Армении, позволит подписать и в дальнейшем ратифицировать парафированное двустороннее соглашение, обеспечив тем самым окончательный мир, — убежден Байрамов.

Ранее министр заявил, что отношения между Баку и Ереваном переживают самый мирный и стабильный период за все время. По словам Байрамова, Азербайджан как инициатор мирной повестки ожидает от Армении политической воли и ответственности.

Вместе с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил, что именно республика является инициатором мирной повестки. Он принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии лорда Вернона Коакера.

