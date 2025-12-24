Путин провел разговор с Алиевым с участием премьера Азербайджана

К телефоннуму разговору между президентом РФ Владимиром Путиным и его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым присоединилась первый вице-президент республики Мехрибан Алиева, сообщили в Кремле. Разговор носил подчеркнуто теплый, дружеский характер.

Были высказаны самые добрые взаимные пожелания по случаю предстоящих новогодних праздников, — добавили в Кремле.

Стороны не только обменялись поздравлениями, но и подтвердили обоюдный настрой на всестороннее развитие российско-азербайджанских союзнических отношений.

Ранее Путин указал на высокий уровень партнерства с Азербайджаном. Он добавил, что отношения стран строятся на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического союзничества между Москвой и Баку.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил Алиева с днем рождения. Он также выразил надежду на укрепление двусторонних связей.