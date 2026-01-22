Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Приметы 22 января — Филиппов день: время трудов и очищения

Приметы 22 января Приметы 22 января Фото: Shutterstock/FOTODOM
22 января верующие вспоминают святителя Филиппа, митрополита Московского. В народном календаре этот день называли Филипповым днем. После затяжных зимних праздников и Святок наступало время «входить в колею». Филиппов день считался днем домашних хлопот: накопилось много стирки, уборки и тяжелой работы по хозяйству.

Погодные приметы на Филиппов день, 22 января

  • Если день ясный и солнечный — лето будет благополучным, а урожай — богатым.

  • Если на Филиппа стоит мороз, но небо чистое — весна придет рано и будет теплой.

  • Снегопад или метель в этот день предвещали дождливое и холодное лето.

  • Если тучи плывут против ветра — скоро начнется сильный снегопад.

  • Красный закат 22 января — к усилению морозов и ветреной погоде.

Приметы о животных 22 января

  • Если домашняя скотина стремится из хлева на улицу — это предвещало скорое потепление.

  • Если вороны сидят на верхушках деревьев — к морозу, на нижних ветках — к ветру, а если гуляют по снегу — к оттепели.

  • Если кошка спит мордочкой под брюхо — к холодам; если лежит на спине животом вверх — к теплу.

Погодные приметы в январе Погодные приметы в январе Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Время работать! Что можно и нужно делать 22 января

  • Заниматься генеральной уборкой. На Филиппа было принято перестирывать все белье, чистить ковры и выметать из углов пыль, накопившуюся за праздники. Считалось, что вместе с грязью из дома уходит накопленный за зиму негатив.

  • Идти в баню. Существовал важный обычай — «смывать Святки». Люди верили, что после двух недель гуляний и гаданий нужно тщательно очистить тело, чтобы смыть с себя все лишнее и защититься от болезней.

  • Уделять время физическому труду. Любая работа в этот день считалась благословенной. Считалось, что тот, кто ударно потрудится на Филиппа, будет удачлив в делах весь год.

  • Готовить щи и каши. Хозяйки старались подать к столу простые, но сытные блюда, подчеркивая переход от праздничного обжорства к рабочему ритму.

Никакой лени! Что нельзя делать 22 января

  • Лениться и долго спать. На Филиппа лень считалась дурным знаком. Верили, что тот, кто проспит до полудня, проспит и свою удачу.

  • Приступать к делам спустя рукава. Любое начатое дело нужно было доводить до конца, иначе в жизни наступит полоса незавершенности.

  • Ссориться и ругаться. Конфликт в этот день мог привести к тому, что весь период до весны пройдет в домашних дрязгах.

  • Пришивать пуговицы. Существовало суеверие, что так можно «пришить» к себе старые проблемы, от которых хотелось избавиться.

  • Отправляться в дальний путь в одиночку. Если поездки нельзя было избежать, старались брать попутчика или хотя бы выходить из дома с добрыми мыслями, так как день считался энергетически тяжелым.

