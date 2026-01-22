Приметы 22 января — Филиппов день: время трудов и очищения

22 января верующие вспоминают святителя Филиппа, митрополита Московского. В народном календаре этот день называли Филипповым днем. После затяжных зимних праздников и Святок наступало время «входить в колею». Филиппов день считался днем домашних хлопот: накопилось много стирки, уборки и тяжелой работы по хозяйству.

Снегопад или метель в этот день предвещали дождливое и холодное лето.

Если на Филиппа стоит мороз, но небо чистое — весна придет рано и будет теплой.

Если день ясный и солнечный — лето будет благополучным, а урожай — богатым.

Если кошка спит мордочкой под брюхо — к холодам; если лежит на спине животом вверх — к теплу.

Если вороны сидят на верхушках деревьев — к морозу, на нижних ветках — к ветру, а если гуляют по снегу — к оттепели.

Если домашняя скотина стремится из хлева на улицу — это предвещало скорое потепление.

Заниматься генеральной уборкой. На Филиппа было принято перестирывать все белье, чистить ковры и выметать из углов пыль, накопившуюся за праздники. Считалось, что вместе с грязью из дома уходит накопленный за зиму негатив.

Идти в баню. Существовал важный обычай — «смывать Святки». Люди верили, что после двух недель гуляний и гаданий нужно тщательно очистить тело, чтобы смыть с себя все лишнее и защититься от болезней.

Уделять время физическому труду. Любая работа в этот день считалась благословенной. Считалось, что тот, кто ударно потрудится на Филиппа, будет удачлив в делах весь год.