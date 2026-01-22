Приметы 22 января — Филиппов день: время трудов и очищения

22 января верующие вспоминают святителя Филиппа, митрополита Московского. В народном календаре этот день называли Филипповым днем. После затяжных зимних праздников и Святок наступало время «входить в колею». Филиппов день считался днем домашних хлопот: накопилось много стирки, уборки и тяжелой работы по хозяйству.
Погодные приметы на Филиппов день, 22 января
Если день ясный и солнечный — лето будет благополучным, а урожай — богатым.
Если на Филиппа стоит мороз, но небо чистое — весна придет рано и будет теплой.
Снегопад или метель в этот день предвещали дождливое и холодное лето.
Если тучи плывут против ветра — скоро начнется сильный снегопад.
Красный закат 22 января — к усилению морозов и ветреной погоде.
Приметы о животных 22 января
Если домашняя скотина стремится из хлева на улицу — это предвещало скорое потепление.
Если вороны сидят на верхушках деревьев — к морозу, на нижних ветках — к ветру, а если гуляют по снегу — к оттепели.
Если кошка спит мордочкой под брюхо — к холодам; если лежит на спине животом вверх — к теплу.
Время работать! Что можно и нужно делать 22 января
Заниматься генеральной уборкой. На Филиппа было принято перестирывать все белье, чистить ковры и выметать из углов пыль, накопившуюся за праздники. Считалось, что вместе с грязью из дома уходит накопленный за зиму негатив.
Идти в баню. Существовал важный обычай — «смывать Святки». Люди верили, что после двух недель гуляний и гаданий нужно тщательно очистить тело, чтобы смыть с себя все лишнее и защититься от болезней.
Уделять время физическому труду. Любая работа в этот день считалась благословенной. Считалось, что тот, кто ударно потрудится на Филиппа, будет удачлив в делах весь год.
Готовить щи и каши. Хозяйки старались подать к столу простые, но сытные блюда, подчеркивая переход от праздничного обжорства к рабочему ритму.
Никакой лени! Что нельзя делать 22 января
Лениться и долго спать. На Филиппа лень считалась дурным знаком. Верили, что тот, кто проспит до полудня, проспит и свою удачу.
Приступать к делам спустя рукава. Любое начатое дело нужно было доводить до конца, иначе в жизни наступит полоса незавершенности.
Ссориться и ругаться. Конфликт в этот день мог привести к тому, что весь период до весны пройдет в домашних дрязгах.
Пришивать пуговицы. Существовало суеверие, что так можно «пришить» к себе старые проблемы, от которых хотелось избавиться.
Отправляться в дальний путь в одиночку. Если поездки нельзя было избежать, старались брать попутчика или хотя бы выходить из дома с добрыми мыслями, так как день считался энергетически тяжелым.
