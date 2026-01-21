Путин потребовал ликвидировать последствия аварий в регионах

Власти регионов должны вернуть электричество и тепло в населенные пункты после аварий, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые передает сайт Кремля, в этот перечень входят приграничные регионы, Сибирь и Дальний Восток.

Нужно обязательно с регионами и с другими ведомствами посмотреть, где и что еще нужно сделать дополнительно, где еще не восстановлено все в необходимом объеме. И самым энергичным образом в короткие сроки эту работу надо завершить, — сказал Путин.

Накануне, 20 января, сообщалось, что власти Камчатки официально обратятся за федеральной помощью для борьбы с последствиями аномальных снегопадов. Как сообщил губернатор региона Владимир Солодов, краю не хватает специализированной техники, чтобы справиться с мощнейшими за десятилетие циклонами.

Также сообщалось, что из-за аномальных осадков на полуострове продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но синоптики прогнозируют скорое улучшение погоды.