20 января 2026 в 03:23

Власти Камчатки после снегопадов попросят поддержки у федеральных властей

Солодов: власти Камчатки после циклонов запросят помощь у правительства РФ

Власти Камчатки официально обратятся за федеральной помощью для борьбы с последствиями аномальных снегопадов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов. По его данным, краю не хватает специализированной техники, чтобы справиться с мощнейшими за десятилетие циклонами.

Солодов уточнил, что местные дорожные службы, несмотря на максимальную мобилизацию, не могут устранить все последствия стихии самостоятельно. Ключевой проблемой является отсутствие в регионе необходимого парка высокопроходимой техники.

Принял решение и обратился в правительство Российской Федерации за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов. Дорожники максимально мобилизовались — работает большое количество техники, люди трудятся на износ, — написал он.

Губернатор уже заручился поддержкой вице-премьера Юрия Трутнева в вопросе выделения шнекороторов и транспорта для экстренных служб. Отдельно политик попросил уделить внимание будущему ремонту дорог, которые после экстремальной снеговой нагрузки могут серьезно пострадать весной.

Ранее стало известно, что на Камчатке и в Магаданской области прогнозируются местами сильные снегопады. При этом в Магаданской области температура окажется на 4–12 градусов выше нормы.

Камчатка
снегопады
Владимир Солодов
циклоны
