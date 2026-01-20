Власти Камчатки после снегопадов попросят поддержки у федеральных властей

Власти Камчатки официально обратятся за федеральной помощью для борьбы с последствиями аномальных снегопадов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов. По его данным, краю не хватает специализированной техники, чтобы справиться с мощнейшими за десятилетие циклонами.
Солодов уточнил, что местные дорожные службы, несмотря на максимальную мобилизацию, не могут устранить все последствия стихии самостоятельно. Ключевой проблемой является отсутствие в регионе необходимого парка высокопроходимой техники.
Принял решение и обратился в правительство Российской Федерации за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов. Дорожники максимально мобилизовались — работает большое количество техники, люди трудятся на износ, — написал он.
Губернатор уже заручился поддержкой вице-премьера Юрия Трутнева в вопросе выделения шнекороторов и транспорта для экстренных служб. Отдельно политик попросил уделить внимание будущему ремонту дорог, которые после экстремальной снеговой нагрузки могут серьезно пострадать весной.
Ранее стало известно, что на Камчатке и в Магаданской области прогнозируются местами сильные снегопады. При этом в Магаданской области температура окажется на 4–12 градусов выше нормы.