19 января 2026 в 18:20

Синоптики спрогнозировали погодную депрессию на Дальнем Востоке

Гидрометцентр России: на Дальнем Востоке сохраняется неустойчивая погода

Фото: McPHOTO/J. Bitzer/Global Look Press
«Обширная депрессия» в Охотском и Беринговом морях определяет неустойчивую и суровую погоду на Дальнем Востоке, сообщает Гидрометцентр России. По данным синоптиков, в регионе продолжатся снегопады, сильный ветер и аномальные морозы.

В Приморском крае прогнозируется небольшой снег и усиление ветра в прибрежных районах с порывами до 23-28 м/с. Температура будет на 2-5 градусов ниже климатической нормы: днем -11…-17 градусов, ночью — -27…-33 градуса. На побережье столбики термометров опустятся до -21 градуса.

Тем временем на Курилах ожидаются сильные снегопады. На Сахалине также ожидаются обильные осадки: в северных и центральных районах — от слабых до умеренных, на юге — небольшие.

На Камчатке и в Магаданской области прогнозируются местами сильные снегопады. При этом в Магаданской области температура окажется на 4-12 градусов выше нормы.

Еще более резкое потепление ждет Чукотку: там столбики термометров поднимутся на 12-24 градуса выше климатической нормы. Вместе с тем регион накроют снег, метель и штормовой ветер на побережье до 25-30 м/с.

В то же время в Бурятии сохранится аномально холодная погода. В ближайшие ночи температура будет опускаться до -44…-49 градусов, что значительно ниже средних многолетних значений.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что в Москве и Московской области 23 января 2026 года ожидается морозная, малооблачная и ясная погода. По его словам, резкое похолодание начнется уже 22 января. А до этого, в первую половину рабочей недели, температура воздуха будет даже теплее климатической нормы.

