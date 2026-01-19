Москвичам пообещали сильные морозы и ясную погоду Синоптик Тишковец: 23 января 2026 года в Москве будет морозная и ясная погода

В Москве и Московской области 23 января 2026 года ожидается морозная, малооблачная и ясная погода, заявил «Ридусу» синоптик Евгений Тишковец. По его словам, резкое похолодание начнется уже 22 января. А до этого, в первую половину рабочей недели, температура воздуха будет даже теплее климатической нормы.

В четверг, 22 января, пройдет холодный атмосферный фронт, открывая путь полярному воздуху. Температура в течение суток понизится до минус 6–11 градусов. В пятницу инициатива станет переходить к антициклону. Стужа усилится под утро до минус 10–15 градусов, днем будет около минус 10 градусов, — отметил Тишковец.

Он добавил, что 24 и 25 января прогнозируется малооблачная погода. Ночью столбики термометров в Москве покажут до минус 14–19 градусов, а после полудня — до минус 9–14 градусов. В Подмосковье в выходные местами ожидаются морозы до минус 20 градусов.

Ранее Тишковец рассказал, что Подмосковье в ночь на 18 января зафиксировали температуру до минус 26 градусов. Наиболее суровые морозы наблюдались на юге региона: в Серебряных Прудах похолодало до минус 26,2 градуса, а в Зарайске — до минус 25,9.