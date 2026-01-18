Рекордные холода окутали Московскую область

В ночь на 18 января в Московской области температура воздуха опустилась до -26 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Наиболее суровые морозы зафиксированы на юге Подмосковья: в Серебряных Прудах похолодало до -26,2 градусов, в Зарайске до -25,9.

Также экстремально низкие температуры наблюдались в Луховицах (-23,9 градусов), Черустях (-23,1 градусов) и Михайловском (-23,0 градусов), в Серпухове (-22,4 градусов), Коломне (-22,3 градусов), Воскресенске (-21,6 градусов), — сказано в сообщении.

Также Тишковец рассказал, что крещенскую ночь в Москве омрачит облачная погода и небольшой снегопад. Это связано с приходом теплого атмосферного фронта, при этом температура воздуха в столице составит −6–9 градусов.

До этого эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин рассказал, что температура в России за последние 50 лет в среднем стала выше на 2,5 градуса. По его словам, весной показатель достиг 3 градусов.

Ранее иммунолог Андрей Продеус заявил, что купание в проруби в Крещение может стать фатальным для неподготовленного организма. Он призвал отказаться от окунания в ледяную воду.