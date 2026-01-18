Синоптик рассказал о погоде в Москве на Крещение

Синоптик рассказал о погоде в Москве на Крещение Синоптик Тишковец: на Крещение температура воздуха в Москве составит -9 градусов

Крещенскую ночь в Москве омрачит облачная погода и небольшой снегопад, написал в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Это связано с приходом теплого атмосферного фронта, при этом температура воздуха в столице составит −6–9 градусов.

Температура воздуха в Москве ночью — −6–9, по области — −6–11, днем в столице — −3–6, в Подмосковье — −2–7, — сказал Тишковец.

Ранее иммунолог Андрей Продеус заявил, что купание в проруби в Крещение может стать фатальным для неподготовленного организма. Он призвал отказаться от окунания в ледяную воду, сравнив это по степени вреда с курением.

До этого сообщалось, что погружение в прорубь на Крещение для многих зумеров стало способом продвинуться в соцсетях. Заведующая кафедрой народной художественной культуры и музыкального образования НГПУ, этнопедагог Нина Чикунова пояснила, что сам процесс похож на модный челлендж, поэтому молодежь, даже не придавая происходящему религиозный смысл, охотно участвует в традиционном купании.