Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 10:57

Синоптик рассказал о погоде в Москве на Крещение

Синоптик Тишковец: на Крещение температура воздуха в Москве составит -9 градусов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Крещенскую ночь в Москве омрачит облачная погода и небольшой снегопад, написал в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Это связано с приходом теплого атмосферного фронта, при этом температура воздуха в столице составит −6–9 градусов.

Температура воздуха в Москве ночью — −6–9, по области — −6–11, днем в столице — −3–6, в Подмосковье — −2–7, — сказал Тишковец.

Ранее иммунолог Андрей Продеус заявил, что купание в проруби в Крещение может стать фатальным для неподготовленного организма. Он призвал отказаться от окунания в ледяную воду, сравнив это по степени вреда с курением.

До этого сообщалось, что погружение в прорубь на Крещение для многих зумеров стало способом продвинуться в соцсетях. Заведующая кафедрой народной художественной культуры и музыкального образования НГПУ, этнопедагог Нина Чикунова пояснила, что сам процесс похож на модный челлендж, поэтому молодежь, даже не придавая происходящему религиозный смысл, охотно участвует в традиционном купании.

погода
синоптики
Москва
Крещенские купания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Некоторые пенсионеры получат повышенные выплаты
Перечислены 40 официальных крещенских купелей в Москве
Россиянам дали прогноз по средней температуре на ближайшие полвека
Четыре человека погибли в ДТП с грузовым составом в российском регионе
Жители Киева начали сжигать новогодние елки, чтобы согреться
Почему не работает WhatsApp 18 января: где сбои в России, когда заблокируют
Волчанск, Гришино, Липцы: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 января
Магнитные бури сегодня, 18 января: что завтра, сильные боли, риск инсульта
Житель Красноармейска объяснил, как на автомобиле увернулся от дронов ВСУ
В подполье назвали неожиданную причину преследования Тимошенко
Армия России нанесла сокрушительный удар по «реактивному» аэродрому ВСУ
Россиянам объяснили, что делать при обнаружении чужого заема на свое имя
Ученые нашли сорт сыра, который улучшает память и защищает мозг
Рекордные холода окутали Московскую область
«Попадаются регулярно»: оператор БПЛА рассказал о составе сил ВСУ на фронте
Глава «Калашникова» представил Путину новую перспективную экипировку
«Сапсаны» и «Авроры» перестанут курсировать между Москвой и Петербургом
В Госдуме раскрыли механизм эвакуации впавшей в кому в Египте россиянки
Роскосмос и NASA обсудят новые сроки завершения эксплуатации МКС
В России появилась мошенническая схема, связанная с совместными поездками
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.