Культуролог объяснила популярность крещенских купаний среди зумеров

Погружение в прорубь на Крещение для многих зумеров стало способом продвинуться в соцсетях, заявила ТАСС заведующая кафедрой народной художественной культуры и музыкального образования НГПУ этнопедагог Нина Чикунова. Она пояснила, что сам процесс похож на модный челлендж, поэтому молодежь, даже не придавая происходящему религиозный смысл, охотно участвует в традиционном купании.

Окунание в прорубь действительно носит оттенок челленджа, и часто молодежь, не посещающая храмы, стремится поймать популярность именно таким способом, — сказала она.

Чикунова добавила, что не видит поводов запрещать эту практику, если человек, пусть и неверующий, делает это по всем правилам и с уважением к тем, для кого этот обряд важен. Также аналитик добавила, что и тем и другим не стоит забывать о здоровье — после погружения нужно обязательно растереть тело и выпить горячего чаю в теплом помещении.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье в Крещение ожидается теплая и облачная погода без осадков. Метеоролог Татьяна Позднякова уточнила, что температура в день праздника будет выше климатической нормы, она составит около −10 градусов. Ночью же столбики термометра покажут до −17 градусов. После 19 января продолжится потепление. Уже на следующие дни после праздника температура воздуха составит от −6 до −8 градусов.